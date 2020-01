Top-Transfer perfekt! TSG Hoffenheim verpflichtet Munas Dabbur vom FC Sevilla

"Munas ist ein besonderer Fußballer, der mit seinem Potenzial und seiner internationalen Erfahrung sicher zu einer Bereicherung für unser Spiel werden wird", sagte Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder über die Verpflichtung des israelischen Nationalspielers. Erst im Sommer 2019 war der 27-Jährige für 17 Millionen Euro von RB Salzburg zum nach Sevilla gewechselt. Dort kam der Angreifer aber in nur zwei La-Liga-Spielen zum Einsatz. In der Europa League erzielte Dabbur drei Treffer und leistete zwei Vorlagen in sechs Spielen.

In Hoffenheim hoffen die Verantwortlichen auf eine Statistik des Israelis wie in der vergangenen Saison. Im Trikot von RB Salzburg kam Dabbur in der Spielzeit 2018/2019 auf 37 Treffer in 48 Pflichtspielen - zudem gingen 16 Vorlagen auf sein Konto. "Munas ist ein klasse Stürmer – agil, reaktionsschnell, mit präzisem Timing, guter Technik und gefährlichem Abschluss. Darüber hinaus ist er ein starker Typ und spricht hervorragend deutsch, was eine schnelle Integration sicher erleichtern wird", sagte TSG-Sportdirektor Alexander Rosen. Dabbur, der in seiner Karriere zweimal Torschützenkönig und Österreich und einmal in der Schweiz war, erhält bei den Hoffenheimern die Rückennummer "10".