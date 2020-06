"Habe mit ihm telefoniert": Nagelsmann spricht über Blitz-Aus von Nachfolger Schreuder in Hoffenheim

Alfred Schreuder ist nicht mehr Trainer der TSG Hoffenheim: Auch Julian Nagelsmann dürfte diese Meldung mehr oder weniger kalt erwischt haben. Der Chefcoach von RB Leipzig war bis zum vergangenen Sommer bei der TSG tätig und ist damit Schreuders unmittelbarer Vorgänger bei den Kraichgauern. Der Holländer war zwischen 2015 und 2018 sogar Nagelsmann Assistent. Pikant: Die Trennung von Schreuder erfolgte ausgerechnet vor der ersten Rückkehr Nagelsmanns an die alte Wirkungsstätte am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime). Nagelsmann muss umdisponieren.

Er wisse "nicht genau, was vorgefallen ist, auch wenn ich gut vernetzt bin", erklärte der 32-Jährige, der insgesamt neun Jahre in Hoffenheim wirkte, auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Tabellensiebten. Allerdings sei er nicht der Typ, am Tag nach einer Trennung "nachzubohren" und entsprechende Nachforschungen anzustellen. Zum Aus Schreuders hat er dennoch eine Meinung: "Ich bedauere es schon, weil ich ihn mag und er ein guter Trainer ist." Ein Wiedersehen an der Stätte des gemeinsamen Erfolgs hätte er sich also gewünscht.

Nagelsmann: Schreuder ist zurück in Holland

Wie eng der Kontakt noch ist, zeigt folgender Aspekt: Nach dem Aus Schreuders gab es ein Gespräch der beiden Trainer. "Ich habe kurz mit ihm telefoniert und gefragt, ob alles okay ist", sagte Nagelsmann. "Er wurde ja auch noch nicht so oft entlassen." Seinem einstigen Co-Trainer gehe es "gut, er ist zurück in die Niederlande gefahren und will dort einige Tage durchschnaufen".

Auch Schreuders insgesamt sechs Nachfolger - Matthias Kaltenbach, Michael Rechner, Timo Gross, Marcel Rapp, Kai Herdling und der mit Nagelsmann befreundete Sportvorstand Alexander Rosen, der dem Trainerteam vorübergehend ebenfalls angehören wird - kennt Nagelsmann bestens. Angst bereitet ihm das Aufeinandertreffen mit ihnen nicht.

