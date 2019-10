Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann von TV-Kommentatoren genervt: "Macht teilweise keinen Spaß mehr"

Torwart Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim hat sich kritisch über die deutschen Fußball-Kommentatoren geäußert. . "Mir macht es teilweise keinen Spaß mehr, Fußball im TV mit Kommentatoren anzuschauen", sagte der 29-Jährige im Interview mit t-online.de und führte aus: "Bei so ziemlich jedem Tor wird erstmal auf einen möglichen Fehler der Torhüter geschaut. Von Kommentatoren heißt es oft reflexartig: 'Da müssen wir schauen, ob der Torwart da nichts machen konnte oder ob der Ball haltbar war'. Da wird nicht das schöne Tor in den Mittelpunkt gestellt, sondern häufig zunächst überprüft, ob man das in die tendenziell negative Richtung lenken kann."