Läuft es für die TSG Hoffenheim im eigenen Stadion wieder besser als auswärts in dieser Saison? Aus den vergangenen drei Begegnungen im Sinsheimer Stadion holte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß neun Punkte. Doch Achtung: Gegner RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist seit sieben Liga-Partien ungeschlagen und sichtlich auf dem Weg nach oben. "Wir wissen, dass die sechs Spiele, die jetzt bis zum Winter kommen, Punkte bringen müssen. Am besten fangen wir gegen Leipzig an, das wäre eine schöne Initialzündung und ein Ausrufzeichen", sagte Hoeneß: "Wir wollen uns in eine Position bringen, wo wir Zugriff haben auf die internationalen Plätze."