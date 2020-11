Nach Rassismus-Attacke: Hoffenheim-Profis solidarisieren sich beim Europa-League-Sieg mit Sessegnon

Starkes Zeichen: Die Spieler der TSG Hoffenheim haben sich im Rahmen des 5:0-Heimsiegs in der Europa League gegen Liberec solidarisch mit ihrem Mitspieler Ryan Sessegnon gezeigt. Der junge Engländer hatte am Montag auf Instagram öffentlich gemacht, wie er von einem Nutzer auf der Plattform rassistisch angefeindet wurde. Am Donnerstagabend haben die TSG-Profis nun ein deutliches Zeichen gegen die abscheulichen Anfeindungen gesetzt: Sie verzichteten auf den üblichen Torjubel und reckten stattdessen die Fäuste zu einer typisch antirassistischen Geste in die Luft.

