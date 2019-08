Bundesliga-Vorschau zur TSG Hoffenheim: Rückkehrer Sebastian Rudy und die Wundertüte 

Sebastian Rudy kann wieder lachen. Nach einer für ihn enttäuschenden Saison beim FC Schalke 04 ist er wieder dort, wo er den meisten Spaß als Profifußballer hatte. Bei der TSG Hoffenheim, die den Mittelfeldspieler in der vergangenen Woche ausgeliehen hatte, stand er am Wochenende wieder auf dem Platz. Und es war so, als wäre er nie weg gewesen. Er führte Regie in den Spielen gegen den FC Sevilla wie früher - und war der Ballverteiler, weshalb ihn der FC Bayern 2017 nach München lockte.