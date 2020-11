Baumgartner und Kramaric treffen: TSG Hoffenheim erreicht Zwischenrunde der Europa League

Die TSG Hoffenheim überwintert erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in einem europäischen Wettbewerb. Der Bundesliga-Zwölfte kam durch ein 2:0 (0:0) bei Slovan Liberec zu seinem vierten Sieg im viertem Spiel des Wettbewerbs und machte den Einzug in die Zwischenrunde der Europa League schon zwei Spieltage vor Anschluss der Gruppenphase perfekt. Nun geht es für die TSG noch darum, die Tabellenführung in der Gruppe L gegen Verfolger Roter Stern Belgrad, der am Donnerstag 2:0 bei der KAA Gent gewann, zu verteidigen. Anzeige

Während Hoffenheim mit zwölf Punkten auf die Zielgerade der Vorrunde einbiegt, haben die Serben drei Zähler weniger auf dem Konto. Liberec (3 Punkte) und der belgische Vertreter aus Gent (0 Punkte) sind bereits abgeschlagen. Die TSG tritt am kommenden Donnerstag in Belgrad an, eine Woche später kommt dann Gent in den Kraichgau. Die Auslosung der Zwischenrunde steht am 14. Dezember auf dem Programm.