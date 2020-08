Hoffenheim-Sportchef Rosen befürwortet Debatte um Gehaltsobergrenze: "Sollte erlaubt sein"

Sportchef Alexander Rosen von der TSG 1899 Hoffenheim befürwortet eine Debatte um eine Gehaltsobergrenze im Profifußball. "Grundsätzlich hat man gemerkt, dass in der Zeit seit März, seit der coronabedingten Unterbrechung der Saison und ihren finanziellen Folgen, bei vielen Klubs eine Art Umdenken stattfand", sagte Rosen am Montag in einer Telefonschalte des Bundesligisten.