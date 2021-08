Hoffenheim verpasst Tabellenführung: Zauber-Pässe von Kramaric gegen Union Berlin zu wenig

Trotz eines erneut gut aufgelegten Andrej Kramaric hat die TSG Hoffenheim den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga verpasst. Nach seinen drei Vorlagen beim 4:0 zum Auftakt am vergangenen Wochenende beim FC Augsburg glänzte der Torjäger auch beim 2:2 (2:1) gegen Union Berlin vor allem als Spielgestalter. So leitete er die beiden Treffer der Kraichgauer durch Kevin Akpoguma (14.) und Jacob Bruun Larsen (30.) mit glänzenden Pässen ein – zum Sieg sollte es aber nicht reichen. Union, das sich beim Ligastart 1:1 von Bayer Leverkusen getrennt hatte, hielt beherzt dagegen und war durch Niko Gießelmann sogar früh in Führung gegangen (10.). Das 2:2 besorgte Taiwo Awoniyi (47.). In der Nachspielzeit sah der Berliner Marvin Friedrich noch die Gelb-Rote-Karte (90.+4). Anzeige

Während Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag auf die erfolgreiche Startelf vom Sieg in Augsburg setzte, baute Union-Coach Urs Fischer nach dem 4:0 bei Kuopio PS unter der Woche in der Conference League nominell auf vier Positionen um. Auf der Bank nahmen Christopher Trimmel, Levin Öztunali, Timo Baumgartl und Tymoteusz Puchacz Platz. Dafür spielten Paul Jaeckel, Julian Ryerson, Marcus Ingvartsen und Gießelmann von Beginn an. Besonders Letztgenannter macht in einer temporeichen Anfangspahse schnell auf sich aufmerksam.

Nach einer Flanke von Ryerson scheiterte der 29-Jährige per Kopf zwar zunächst noch an TSG-Keeper Oliver Baumann, versenkte den Abpraller dann aber zum 1:0 für die Gäste. Hoffenheim schüttelte sich kurz und hatte umgehend eine Antwort parat. Von Kramaric kam der Ball auf den rechten Flügel zu Angelo Stiller, dessen Flanke den Kopf von Akpoguma traf: 1:1. Eine Ruhepause gönnten sich beide Mannschaften aber auch nach diesen ersten Duftmarken nicht. Max Kruse donnerte einen Freistoß an die Latte des TSG-Tores (17.), Awoniyi fand seinen Meister in Baumann (20.).

Hoffenheim hielt durch Bruun Larsen dagegen. Zunächst stand Union-Keeper Andreas Luthe einem Versuch des Dänen noch im Weg (23.), dann war auch Berlins Schlussmann machtlos. Nach einem überragenden Pass von Kramaric ließ Bruun Larsen dem Torhüter keine Chance. Kurios: Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Hoffenheim im Januar 2020 hatte sich der Offensivallrounder mit dem Toreschießen für die TSG schwer getan. Seinem ersten Tor gegen Augsburg ließ er nun nur eine Woche später seinen zweiten Treffer folgen. Union beeindruckte jedoch auch dies wenig und begann den zweiten Durchgang ungerührt: Awoniyi glich nur zwei Minuten nach dem Wiederbeginn aus.