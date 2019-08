DFB-Pokal kompakt: Ganvoula rettet Bochum vor Blamage in Baunatal - Hoffenheim mit Problemen

KSV Baunatal - VfL Bochum 2:3 (2:1)

Oberligist KSV Baunautal hat im DFB-Pokal an der Sensation geschnuppert. Der Fünftligist brachte den drei Klassen höher eingestuften VfL Bochum an den Rand einer Niederlage, musste am Ende aber doch die Segel streichen. Bei der 2:3 (2:1)-Niederlage geriet der Außenseiter durch einen von Silvere Ganvoula verwandelten Foulelfmeter zwar zunächst in Rückstand (18.), drehte die Partie durch Treffer von Maximilian Blahout (32.) und Nico Schrader (45.+2) aber noch vor der Pause zu seinen Gunsten. Die Bochumer - und vor allem Ganvoula - stemmten sich allerdings gegen die Blamage. Der Stürmer traf nach dem Seitenwechsel doppelt (70. und 73.) und rettete den VfL.