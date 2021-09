Zuschauer-Krise bei der TSG Hoffenheim: Auch gegen Wolfsburg weniger als 9000 Fans im Stadion

Die TSG Hoffenheim verzeichnet auch im dritten Heimspiel dieser Saison in der Bundesliga weniger als 9000 Zuschauer. In der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag war die Sinsheimer PreZero Arena mit 8523 Besuchern besetzt, davon etwa 100 in der Gäste-Fankurve. Zugelassen sind 15.075, die Hälfte der Gesamtkapazität von 30.150.

