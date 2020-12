„Ein bisschen Aroma“: Nicht nur in der Kabine des TSV Sievershausen gibt Thorben Steguweit den Ton an

Er denkt noch immer mit Grausen an das Remis gegen Dollbergen zurück, als er in der Schlussminute frei auf das Tor von Johann Ridtschenko zulief. „Ich wollte den Ball an ihm vorbeilegen. Doch er nahm ihn mir vom Fuß. Das nehme ich auf meine Kappe“, sagt Steguweit.

Etwas besser als Nachbar TSV Dollbergen kamen die Sievershäuser in die neue Saison. Zehn Zähler bedeuten Platz sechs. „Es ist alles ein bisschen intensiver und dynamischer“, sagt Steguweit. „Aber es ist auch nur Fußball.“

Lehrtes Ümit Topal visiert die gekippte Mülltonne an. ©

"Bin am Ende einer Kette"

Doch der Stürmer erzielte in den neun Partien, die er allesamt vollständig absolvierte, immerhin acht Treffer. Doch er will sich deshalb keinesfalls über seine Mitspieler stellen. „Ich bin am Ende einer Kette und profitiere davon, dass die anderen vorher ziemlich viel richtig gemacht haben.“

Simon Zimmermann ist ihm in der Torjägerliste mit sieben Treffern auf den Fersen. Konkurrenzdenken vor dem Tor gibt es laut Steguweit nicht. „Wir frotzeln mal ein wenig. Aber es ist egal, wer die Tore macht. Er hat mir schon viele Bälle vorgelegt, ich ihm auch. Wichtig ist, dass wir erfolgreich sind.“

"Wir gehören in diese Liga"

Damit das passiert, müsse die Mannschaft in puncto Cleverness noch zulegen. Das kam besonders beim 4:5 gegen den FC Lehrte zum Tragen, als der TSV eine zwischenzeitliche 4:1-Führung wegschmiss. „Das gehört zum Lernprozess“, sagt Steguweit, der davon überzeugt ist: „Wir gehören in diese Liga.“

Tore würden sich in der höheren Spielklasse nicht anders anfühlen. Besonders ist ihm das 3:1 im Nachbarschaftsduell mit der SV Adler Hämelerwald in Erinnerung geblieben: „Es war in der Entstehung nicht besonders schön. Aber es war die Entscheidung im Derby und daher bedeutend“, sagt Steguweit zu dem Abstauber aus kurzer Distanz.