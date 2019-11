Trainer Köllner erklärt seinen Einstieg bei 1860 München: "Der Verein hat richtig Bock auf mich"

Bei seiner Vorstellung als neuer Trainer des TSV 1860 München trug Michael Köllner ein hellblaues Hemd - so wie es zum Weiß-Blau der Fußballabteilung auch passt. Passt aber auch der 49-Jährige zu dem gespaltenen Club? „Ich hatte das Gefühl, der Verein hat richtig Bock auf mich“ , versicherte Köllner, der unter anderem den Nachwuchs- mit dem Profibereich enger verbinden soll. Außerdem soll er - wie so viele vor ihm - die verschiedenen Fraktionen im Verein einander annähern: die von Präsident Robert Reisinger und die von Investor Hasan Ismaik . Dazu Köllner: "Ich bin ein Trainer für alle und will ein Trainer für alle sein."

Der Oberpfälzer tritt das Erbe einer Vereinsikone an. Der von Indiskretionen und mangelnder Wertschätzung seitens der Vereinsführung zermürbte Daniel Bierofka war zurückgetreten . „Für mich war es sehr sehr wichtig, dass ich im Verein, in den Gremien, gespürt habe, dass alle Beteiligten ein Interesse haben, sehr rasch auf eine Lösung zu kommen und diese Lösung auch sehr rasch zu finalisieren“, sagte Sportchef Günther Gorenzel zu der Verpflichtung von Köllner .

Köllner feiert sein Debüt im Derby gegen den FC Bayern II

Die beiden trafen sich, tauschten sich „mehrere Stunden“ aus und machten dann alles klar. „Du musst Dinge aus dem Herzen tun und nicht immer unbedingt alles so rational entscheiden“, meinte Köllner, der den klammen „Club“ auch mit einigen jungen Spielern vor eineinhalb Jahren wieder in die 1. Liga geführt hatte. So eine Entwicklung wünschen sie sich auch beim TSV 1860, der nach der Länderspielpause am 24. November zum schweren Derby gegen den FC Bayern II antritt.