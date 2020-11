Vor der Premiere gestoppt: Benjamin Eraerts soll den TSV Barsinghausen anführen

Doch als sich die zweite Welle der Corona-Pandemie bereits andeutete, entschieden sich viele Mannschaften aus der Regionsliga dafür, ihre Begegnungen aus den Auftaktmonaten September und Oktober in den November zu verlegen. In der Hoffnung, dass die Situation dann eher in den Griff zu bekommen sei. Doch es kam bekanntlich noch schlimmer: Der „Lockdown light“, den wir seit Monatsbeginn erleben, verhinderte den Saisonstart für das Eraerts-Team, der am 14. November beim TSV Stelingen gewesen wäre.

Der Niedersächsische Basketballverband hat sich dafür entschieden, bis Jahresende keine Ligaspiele anzusetzen. Dass es Anfang 2021 aber irgendwie losgehen kann, ist für Eraerts unwahrscheinlich. „Wann sollen die noch nicht ausgetragenen Spiele denn nachgeholt werden? Zusammen mit den regulären Ansetzungen und der prekären Hallensituation bei vielen Vereinen wird das ein Riesenproblem“, sagt der Barsinghäuser Verantwortliche.

Keine schönen Aussichten

Zudem bezeichnet er die jederzeit möglichen Ausfälle durch Corona-Verdachtsfälle oder -infizierte als Damoklesschwert, das ständig über allem schweben wird. Er fürchtet, dass ein Abschluss bis April utopisch sein wird. Keine schönen Aussichten also für einen Basketballenthusiasten, der gerne mit seinem neuen Team die Aufgabe Regionsliga angehen würde. Auf den Start in der Landesliga hatte der sportliche Aufsteiger verzichtet. „Dafür fehlt uns die Kadertiefe, obwohl wir spielerisch mithalten könnten“, sagt Eraerts.

Seine Mannschaft habe eine gute Mischung aus bissigen Youngstern um Enis Mejri, die vom Leistungsgedanken getrieben sind, und erfahrenen Akteuren, die mehr aus Liebe zum Spiel Spaß bei der Korbjagd haben wollen. „Mein Credo ist, dass ich nicht aufs Feld gehe, um zu verlieren“, sagt der designierte Spielertrainer. Wenn man denn überhaupt aufs Feld darf, versteht sich.