Husarenstück der Hobbyspieler: Als der TSV Barsinghausen plötzlich drittklassig war

Viele Teams in der Liga, allen voran Regionalligaabsteiger TG Münden um seinen ukrainischen Superstar Andrei Doktorovitch, hatten eine größere individuelle Qualität im Kader, doch großer Trumpf der Barsinghäuser war ihr überragender Teamgeist. „Alle haben mitgezogen. Hundertprozentiger Einsatz im Spiel und im Training war bei jedem Einzelnen verankert. Es hat Riesenspaß gemacht“, beschreibt der damalige Trainer Stefan Wyss (kehrte in der Saison 2018/19 noch mal an die Bergamtstraße zurück), wie er das Aufstiegsjahr erlebte. Wyss gibt zu: „Es war fast perfekt, aber wenn man jemanden holt, muss man ein bisschen Glück haben, dass es passt.“

Erinnerungen an die Saison 2006/07 sorgen bei vielen Barsinghäuser Handballfans noch immer für Gänsehaut. „Wir waren eine Truppe aus Hobbyspielern“, blickt Sven Reuter, Trainer des Oberligateams des HV Barsinghausen, zurück. Damals, noch als Sparte des TSV Barsinghausen, schaffte der Klub in einer bärenstark besetzten Oberliga gegen finanzstärkere Konkurrenz ein echtes Husarenstück. Sensationell gelang der Aufstieg in die drittklassige Regionalliga. „Das war natürlich etwas ganz Besonderes und für mich das Highlight meiner Karriere“, sagt Reuter.

Der Schlüsselmoment für den Verlauf der Saison war am 6. Spieltag der 35:30-Sieg im ersten Gipfeltreffen in Münden. Der TSV dominierte und führte zur Pause verdient mit 16:10. Nach Wiederanpfiff verwandelten 800 Fans die Halle in einen Hexenkessel. Minutenlang spielten die Gäste in Unterzahl, behielten aber trotz der hitzigen Atmosphäre die Nerven. Die Rückfahrt wurde zu einer großen Partytour. Kreisläufer Maxi Wölfel, der heute die Reserve des MTV Großenheidorn trainiert, hatte vorher angekündigt, im Falle eines Sieges nackt durch den Bus zu laufen. Er hielt Wort.

Ein weiteres Puzzleteil des Erfolgs war der laut Wyss „spezielle Stil Handball“, den er spielen ließ. Sehr ideenreich war der Coach in der Abwehr, er entwickelte die ungewöhnliche 4:1:1-Variante, um den gegnerischen Spielaufbau möglichst früh zu stören. Sogar die bekannte Fachzeitschrift Handballtraining widmete diesem System am Barsinghäuser Beispiel einen großen Bericht.

Das tat es in jeglicher Hinsicht. Routinier Olaf Seegers, Bastian Bruns und das reaktivierte Urgestein Thorsten Baaé (damals 39 Jahre alt) gingen mit Leistung voran und führten die jungen Spieler. Dazu kam ein „Verrückter“ wie Cord Ziemer. Der Linksaußen polarisierte, lieferte auf dem Spielfeld in den wichtigen Momenten aber ebenso ab wie Paul Schirmer. Der Kleinste im Team setzte die Grenzen der Physik außer Kraft und flog dank seiner Sprungkraft buchstäblich über die gegnerischen Abwehrreihen zum Torerfolg.

Und dann waren da auch noch die Fans, die in der Glück-Auf-Halle wie der achte Mann hinter ihrer Mannschaft standen. Auch auswärts waren regelmäßig viele Anhänger vom Deister dabei. „Das war eine super Synthese. Die Jungs haben das als Benzin gebraucht“, sagt Wyss. Nach den Spielen wurde oft gemeinsam im nur wenige Meter von der Glück-Auf-Halle entfernten Bierlokal Max zusammen gesessen und gefeiert. „Das war echt eine tolle Truppe. Von den Fans gab es bei mir noch mal ein Schulterklopfen für die Spieler“, erinnert sich Wirt Frank Neumeister. Die besondere Atmosphäre stärkte den Zusammenhalt des Teams, das auch nach dem Training regelmäßig bei Neumeister auf ein Getränk einkehrte. „Das Max war ein idealer Ort für uns“, sagt Wyss.

Erste Niederlage am 19. Spieltag

Seine Mannschaft spielte sich in den folgenden Monaten in einen Rausch und kassierte erst am 19. Spieltag in Northeim die erste Niederlage. Mit einem 45:34-Kantersieg gegen die SG Hohnhorst/Haste brachte sich die Basche-Sieben wieder in Form für das Rückspiel gegen Münden. Beim 28:31 hätte man dem Ausnahmeteam fast erneut ein Bein gestellt. Beim 13:25 kurz nach der Pause drohte ein Debakel, dann stellte Wyss die Deckung auf eine 4:1:1-Formation um und der TSV drehte auf. Wölfel verkürzte 89 Sekunden vor Schluss auf 27:29 und die Fans tobten. Am Ende reichte es nicht zur erneuten Sensation. Doch die Mannschaft ließ nicht von ihrem Weg abbringen und bereits am 27. Spieltag stand nach dem 33:30-Sieg im Derby bei den HF Springe als Tabellenzweiter der Aufstieg fest.

Lediglich ein Schönheitsfleck blieb 14 Tage später im letzten Heimspiel das 26:36 gegen den MTV Großenheidorn. Die Niederlage nimmt der Trainer auf seine Kappe: „Ich habe viele taktische Fehler gemacht.“ Die störten wenig. Hinterher wurde im Max gefeiert. Aus einem großen Pokal gab es Hochprozentiges, und nicht nur deshalb wurde es ein unvergesslicher Abend.

Eine Woche später, nach dem finalen 39:32-Erfolg beim MTV Eyendorf, ließen es die Spieler und Fans auf der Reeperbahn so richtig krachen. Reuter lacht: „Einzelheiten dazu erzähle ich aber nicht.“ So oder so war es der standesgemäße Abschluss einer grandiosen Saison, die nur einen Wermutstropfen hatte. Für Wyss war es der Abschied. Der Aufstiegscoach hatte durch den Erfolg auf sich aufmerksam gemacht und wurde Sportlicher Leiter bei der TSV Hannover-Burgdorf. Ein Angebot, was er nicht ablehnen konnte. Wer weiß, vielleicht hätte mit ihm auch der Klassenerhalt in der Regionalliga geklappt.