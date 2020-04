"Können das verkraften": Barsinghäuser bleiben in der Krise zuversichtlich - und kreativ

Der TSV Barsinghausen war in der Landesliga bis auf Platz sieben geklettert, bevor das Corona-Virus ein Stoppschild vor den Spielbetrieb setzte. Insbesondere als Aufsteiger muss man sich vor dieser Leistung gewiss nicht verstecken. Dass die Calenberger nun eine eigene Maske anbieten, soll ausschließlich der Verringerung der Ansteckungsgefahr dienen.

"Für alle Parteien eine sinnvolle Sache"

Im Printshop am Deister an der Bahnhofstraße ist das optisch gelungene Stück zu bekommen. „Die Idee hatte unser umtriebiger Sponsor Nils Huschke, der einen guten Draht zum Printshop hat“, sagt Marvin Körber, Mittelfeldspieler und Manager des TSV. Die Einnahmen von 15 Euro pro selbst genähter Maske werden unter dem Geschäft und dem Verein aufgeteilt. „Das ist für alle Parteien eine sinnvolle Sache. Und wenn schon Maskenpflicht herrscht, kann man ja das Lokale unterstützen“, sagt Körber.

Der Routinier trug im Herbst 2005 erstmals das Trikot der Barsinghäuser – zur neuen Saison will er nach fast 15 Jahren vollem Einsatz merklich kürzer treten – die Gründe sind beruflicher und familiärer Natur. „Ich werde verstärkt in der zweiten Mannschaft auflaufen, für die Erste bin ich dann nur noch Stand-by-Spieler“, verrät der 32-Jährige. Ein zweiter Abgang stehe für die nächste Spielzeit auch schon fest. Da sich der neue Klub aber noch nicht gemeldet habe, muss der Name vorerst geheim bleiben.