Auch Dennis Mehrkens weg: TSV Barsinghausen steht vor einer schwierigen Saison

Da auch Kapitän Tobias Kienlin nach vier Jahren beim TSV mit dem Wechsel zum Erzrivalen 1. FC Germania Egestorf/Langreder den nächsten sportlichen Entwicklungsschritt macht und Tobias Zak („Dieser Spielertyp fehlt uns im Kader“) sowie Marvin Bialucha eine Pause einlegen, fällt das Urteil des Coaches realistisch aus: „Wir haben auf jeden Fall Qualität verloren. Also wird es in der nächsten Saison schwieriger als im ersten Jahr.“

Primäres Ziel müsse es sein, die Klasse zu halten. „Grundsätzlich wollen wir uns aber auf Sicht in der Landesliga festsetzen.“ In der vergangenen Spielzeit habe vieles schon ganz gut geklappt, sagt der Coach. Und mit 26 Punkten und 37:30 Toren aus 17 Partien habe das Team auch eine ansprechende Ausbeute aufzuweisen gehabt. Das 0:10-Heimdebakel gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide kurz vor dem Corona-Shutdown habe diese Bilanz dann etwas verzerrt.

Unterm Strich sieht Herrmann drei Bereiche, in denen seine Mannschaft dringend nachlegen muss: „Besser verteidigen und die Anzahl der Gegentore reduzieren. Das ist vor allem eine Einstellungsfrage.“ Dazu wolle er, dass sein Team taktisch flexibler agieren könne: „Wir sollten in der Lage sein, mehrere Grundordnungen so gut zu beherrschen, dass wir innerhalb eines Spiels besser reagieren können.“ Außerdem sei es wichtig, dass die Spieler lernten, in schwierigen Phasen nicht die Nerven und die Geduld zu verlieren.