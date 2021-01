"Gehen das als Team an": Díaz García und Pagano wollen Basche wieder stark machen

„Wir hatten sofort eine sehr gute Gesprächsbasis, haben uns viel und intensiv ausgetauscht“, sagt Pagano. Und Díaz García ergänzt: „Es war von Beginn an eine Kommunikation auf Augenhöhe. Wir haben gemerkt, dass wir von der Philosophie und vom Typ her ganz gut miteinander können.“ Ein kleiner Beleg dafür: „Es waren zum Teil exorbitant lange Gespräche – wir haben bis nachts um halb zwei Magnete auf der Taktiktafel hin- und hergeschoben“, sagt der 44-Jährige.

Eines sei allerdings ebenfalls klar gewesen: „Ich wollte diese Aufgabe nicht allein übernehmen“, sagt der 39-Jährige. Er sei jobtechnisch stark eingespannt, zudem bekomme seine Frau demnächst ihr zweites Kind. „Deshalb habe ich signalisiert, dass ich entweder einen sehr guten Co-Trainer an meiner Seite brauche oder wir die Sache in einem gleichberechtigten Trainergespann angehen.“

Generell sei die Trainingsmoral bei den Spielern, die dabei waren, extrem hoch. „Aber wir müssen die Verantwortung in die Köpfe aller Jungs reinkriegen, sie müssen den Arsch an die Wand kriegen. In der Landesliga brauchst du immer 18 bis 20 Mann beim Training“, sagt der frühere Trainer des 1. FC Wunstorf.

Er wäre auch als Assistenzcoach gekommen, denn er habe gespürt, dass Pagano an seiner Meinung interessiert und auf jeden Fall bereit sei, Verantwortung zu teilen. „Wenn ich was zu sagen habe, sage ich das. Ich bin kein bloßer Hütchen-Aufsteller“, sagt Díaz García. Doch für Pagano war schnell klar: „Wir gehen das als Team an, es ist eine 50:50-Lösung.“

Und Díaz García, zuletzt Coach beim FC Springe, ergänzt: „Es ist fünf vor zwölf.“ Die Trainingstage werden geändert, kündigt Pagano an. Anstatt Montag, Mittwoch, Freitag werde künftig Dienstag, Donnerstag und Freitag trainiert. „So können sich die Jungs am Montag vom Spiel am Wochenende erholen und am Dienstag höher belastet werden.“

Trainer denken eher offensiv

Eigentlich sei der Kader absolut landesligatauglich, sagt Díaz García, „auch wenn er in der Breite etwas dünner besetzt ist als in den Vorjahren“. Wichtig seien die sogenannten Soft-Skills: „Die Geschlossenheit und der Teamspirit sind echte Waffen dieser Mannschaft – damit holst du gleich zehn Punkte mehr pro Saison.“

Im ersten halben Jahr beim TSV hat Pagano in Ansätzen gesehen, was für ein Potenzial in dem Team schlummere. „Die Jungs haben auch viel Ehrgeiz und Stolz, wollen sich und den Außenstehenden beweisen, dass sie es besser können“, sagt er. „Und wir wollen ihnen dabei helfen, indem wir sie besser machen.“

Er sei – genau wie Díaz García – ein Trainertyp, dessen Teams von Haus aus den Ball haben und damit etwas machen wollen, also eher offensiv denken. „Aber das bedeutet nicht immer Tiki-Taka und 80 Prozent Ballbesitz, auch mit 20 Prozent und gutem, schnellen Umschaltspiel kannst du erfolgreich sein“, sagt Pagano.