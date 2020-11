„In spätestens zwei Wochen Vollzug melden“: Pagano bleibt Wunschlösung beim TSV Barsinghausen

Als Trainer des TSV Barsinghausen darf man gewöhnlich auf einige Trümpfe vertrauen. In der Mannschaft herrscht ein toller Teamgeist, die Spieler bringen eine gute Grundfitness mit, im Training geben sie gewöhnlich Vollgas – und der Spaßfaktor ist hoch.

Allerdings bemängelte Dennis Herrmann, bis vor zwei Wochen Coach am Deister, wie bereits in der Vorsaison erhebliche Fehlzeiten: „Der Saisonverlauf ist in meinen Augen auch eine Auswirkung dieser Umstände. Mit mehr Anwesenheit wäre mehr drin gewesen. Einige waren zwei-, manche sogar dreimal im Urlaub. Da fällt es schwer, alle auf den nötigen Fitnesszustand zu bekommen und Automatismen einzustudieren.“