TSV Barsinghausen mit 0:4-Packung gegen den VfR Evesen

Der TSV Barsinghausen hat gegen den VFR Evesen eine herbe 0:4-Niederlage einstecken müssen. Vor den Toren Mindens fiel die Vorentscheidung dabei sehr früh. Schon in den ersten Minuten trafen die Hausherren aus Nordrhein-Westfahlen zahlreich: So war es in der dritten Minute Niko Kleiber, der nach einer Flanke zum 1:0 einnickte. Ein Foul des Barsinghäusers Luca Triebsch ebnete den Weg zum 2:0 in der 12. Minute. Bennett Heine verwandelte aus gut 20 Metern mit einem Flachschuss ins untere linke Eck. Vier Minuten später war es erneut Kleiber, der die Führung durch sein 3:0 auf ein stabiles Fundament setzte.

„In der Anfangsphase waren die mindestens eine Spielklasse besser als wir.“

Barsinghausen-Keeper Tim-Liam Freund hatte nun genug gesehen. Nachdem dem 20-Jährigen zum wiederholten Male der Ball zurückgepasst wurde und sich keiner seiner Spieler anbot, bekamen seine Vorderleute von vom TSV-Keeper eine Standpauke. Für TSV-Cheftrainer Dennis Herrmann war die Anfangsphase verantwortlich für die zweite Saisonniederlage im vierten Spiel: „Gegnerische Spieler waren in den ersten 15 Minuten immer wieder völlig blank, egal ob Außen oder im Zentrum. Unser Gegner hat enorm viel Tempo und Präzision an den Tag gelegt. In der Anfangsphase waren die mindestens eine Spielklasse besser als wir.“