Problemzone letztes Drittel: TSV Barsinghausen geht auch in Bad Pyrmont leer aus

Es bleibt dabei: In der Landesliga Süd leistet sich der TSV Barsinghausen defensiv entscheidende Fehler und präsentiert sich offensiv zu harmlos. Auch nach dem 0:2 bei der SpVgg Bad Pyrmont blieb Ko-Trainer Markus Grajewski deshalb nichts anderes übrig, als eine ähnliche Bilanz wie in den Vorwochen zu ziehen. „Offensiv zeigen die Jungs zwar viel Tatendrang, aber das letzte Drittel bleibt unsere Problemzone.“ Und so kann man weder Spiele gewinnen noch Rückstande umbiegen.

Dazu kamen wie gesagt zwei gravierende Patzer in den ersten 25 Minuten, die die Hausherrenn gnadenlos bestraften: In der 6. Minuten segelte ein Freistoß der SpVgg in den Strafraum der Gäste, und die Kopfballablage eines Pymonters fand gleich drei völlig freistehende Adressaten. Letztlich war es Luca-Nils Kleinschmidt, der zum 1:0 traf.