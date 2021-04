„Plätze erholen sich bombastisch“: Wie Nils Huschke die Plätze des TSV Barsinghausen pflegt

Hallo, Herr Huschke, die fußballlose Zeit dürfte den A-Platz mit Naturrasen sowie den Kunstrasenplatz beim TSV Barsinghausen in paradiesische Zustände versetzt haben, oder?

Was bringen diese Maßnahmen?

Der Platz vermatscht dadurch nicht so sehr. Mit der Drainage geht es dann schneller, der Rasen ist länger bespielbar. Wir haben auch eine Tiefenlockerung angewendet, durch die die Wurzeln besser durchlüftet werden. Das sorgt auf Dauer für ein kräftigeres Grün.

Womit waren Sie zuletzt beschäftigt?

Am Dienstag soll beim TSV das Individualtraining wieder aufgenommen werden. Es gibt schon grünes Licht vom Ordnungsamt, der Verein wartet nur noch auf das schriftliche Okay aus Hannover. Dafür hieß es striegeln, vertikutieren, dreimal die Woche mähen und düngen. Auf dem Kunstrasenplatz haben wir eine Spezialreinigung durchgeführt. Die Plätze sind wirklich in einem Topzustand.

Umso trauriger, dass die jungen und älteren Kicker vom Deister nicht wirklich davon profitieren können, oder?

Ja, leider. Dass die Plätze nicht kaputt gespielt sind, ist aus meiner Sicht natürlich ein großes Glück. Für die Spieler ist es aber extrem schade, dass sie die schöne Anlage nicht nutzen dürfen.

Sie kümmern sich beim TSV ja auch um die Pflege der Außenanlagen, außerdem haben Sie eine Videotafel im Rewe-Sportpark installiert. Und wenn der Grillstand überdacht werden muss, ist Firma Huschke sofort zur Stelle.

Ja, das ist richtig. Der TSV liegt mir am Herzen, auch wenn ich selbst nie richtig für den Klub gespielt habe.