Abschied mit Sieg: Dennis Herrmann nicht mehr Trainer des TSV Barsinghausen

Diese Nachricht kommt für Außenstehende überraschend: Dennis Herrmann ist nicht mehr Trainer des TSV Barsinghausen. Bereits am Tag vor dem Heimspiel gegen den TSV Pattensen (25. Oktober) hatte der Coach den Vorstand der Deisterstädter über sein Ansinnen, zurückzutreten, informiert. Dieser war nach SPORT BUZZER-Infos überrascht von der Entscheidung Herrmanns und bat ihn, mindestens in dieser Partie noch auf der Bank zu sitzen. Basche gewann mit 3:1 - doch das Erfolgserlebnis und die folgenden Gespräche konnten den Trainer nicht umstimmen.

Mit Herrmann hört beim TSV Barsinghausen auch Co-Trainer Markus Grajewski auf. Hauptgrund für die Entscheidung des Trainers ist wohl nicht der durchwachsene Start in die Saison - der TSV belegt den vorletzten Platz in der Landesliga Süd -, sondern die Unzufriedenheit in Teilen der Mannschaft. Die Rede ist von Abnutzungserscheinungen und dass sich Herrmann nicht in der Lage sah, die Dinge noch zu kitten.

Nachfolger von Herrmann könnte Toni Pagano werden. Der frühere Trainer des 1. FC Wunstorf ist im Sommer als Assistent nach Barsinghausen gekommen und der Wunschkandidat des Vorstands. Allerdings habe sich Pagano noch nicht entschieden.

Weitere Informationen und Reaktionen folgen.