Nun auch Hasso und Dunsing: "Goldene Generation" tritt beim TSV Barsinghausen kürzer

„Marcel Dunsing wird ab Sommer Co-Trainer. Spielen wird er dann nur noch in der Zweiten, steht aber als Stand-by-Kraft zur Verfügung“, sagt Körber. Der etatmäßige Abwehrchef wird im August 33 Jahre alt und wolle kürzertreten. „Wir würden uns natürlich wünschen, dass er noch weiterspielt, weil er einer unser absoluten Leistungsträger und noch immer fit ist, aber ,Düse‘ möchte es so“, sagt der Manager. „Und klar ist: Er ist eine ideale Unterstützung.“ Zudem werde ein Torwarttrainer dazugeholt, „den Namen können wir bald bekannt geben“.

Was gibt es Neues beim Landesligisten TSV Barsinghausen? Wenn schon derzeit nicht aktiv Fußball gespielt werden kann, feilen die Verantwortlichen an den Strukturen für die nächste Saison, sagt Teammanager Marvin Körber. Zunächst einmal gibt es weitere Verstärkung für das neue Trainerteam. Toni Pagano und Ricardo Díaz García bekommen kompetente Hilfe an die Seite gestellt.

Dazu rücken mit Christopher Zink (Defensivallrounder) und Joel Lehmann (Offensivbereich) zwei A-Junioren aus dem eigenen Nachwuchsbereich auf. „Die haben schon bei uns mittrainiert und auch schon ein paar Spiele absolviert“, sagt Körber. Generell sei das Potenzial da, „aber von der Jugend direkt in einen Landesliga-­Herrenkader, das ist schon ein enormer Sprung“. Im vergangenen Jahr sind beispielsweise sechs Talente aus der A-Jugend nachgerückt, „und sie alle spielen in der zweiten Mannschaft“.

„Bislang machen definitiv 18 Mann weiter, es gibt jedoch vier bis fünf Wackelkandidaten.“ Dem einen oder anderen habe nicht zuletzt das Corona-Jahr zu schaffen gemacht. „Die wissen nicht, ob nach so einer gewaltigen Pause noch die Motivation da ist.“ Außerdem seien da zudem auch immer die üblichen berufs- oder studienbedingte Unwägbarkeiten einzukalkulieren. Sicher sei auf jeden Fall: „Wir müssen etwas nachjustieren, brauchen noch fünf bis sechs Spieler und werden unseren Verjüngungsprozess vorantreiben.“ Ein Neuzugang, ein Keeper, stehe bereits fest. „Den Namen können wir aber erst dann bekannt geben, wenn er mit seinem aktuellen Verein gesprochen hat“, sagt der Deisterstädter.

Vom aktuellen Personal habe es nur Zusagen gegeben. „Also wechseln will keiner“, betont Körber. Außer Dunsing möchte allerdings auch Mannschaftsmethusalem Refaat Hasso (38 Jahre) seine Karriere in der Erstvertretung beenden und künftig nur noch in der Reserve kicken. „Aber auch er wird im Notfall zur Verfügung stehen und uns helfen, sollten wir ihn brauchen“, sagt der Sprecher.

Aktuell ruht erzwungenermaßen der Trainingsbetrieb und zwar schon seit langer Zeit. „Im Dezember und Januar haben wir die Jungs deshalb auch in Ruhe gelassen“, sagt Körber. Irgendwelche Vorgaben wären da kontraproduktiv gewesen. „Aber klar machen die alle etwas für sich, sonst drehst du ja durch.“ Seit etwa drei Wochen biete Díaz García zweimal die Woche via Zoom ein 45-minütiges Fitnesstraining an. „Der eine oder andere wird auch bereits laufen.“ Einen konkreten Plan bekämen die Spieler aber erst, wenn man wisse, wie und wann es losgehe. „Drei Wochen Vorbereitung als Mannschaft sind aber nötig, wenn dir hinterher bei den englischen Wochen nicht die Verletzungen um die Ohren fliegen sollen“, sagt der Barsinghäuser.

"Goldene Generation" verabschiedet sich

Das Ziel sei weiterhin der Klassenerhalt, und den hält Körber auch für erreichbar: „Wenn alle Mann an Bord sind, haben wir auf jeden Fall das Zeug dazu, in der Abstiegsrunde weit oben zu stehen.“ Allerdings sei die Leistungsdichte in der Landesliga enorm. „Jede Mannschaft sollte von sich erwarten, dass sie drinbleibt“, sagt er.

Bei dem noch vorgesehenen Modus „Aus 13 mach sieben“ dürfe man sich nicht allzu viele Ausrutscher und Wackler erlauben. „Wenn du zweimal am Stück verlierst, kann es schon schwer werden“, sagt er. Beim TSV gebe es keine „Amateurstars“, es gehe immer über die Mannschaft. „Wir sind auf gutem Niveau relativ ausgeglichen besetzt, müssen aber im Spiel immer an unsere Grenzen gehen, um landesligatauglich zu sein“, betont der Manager.

Dass nach Dennis Mehrkens und ihm selbst im vergangenen Juni bald mit Dunsing und Hasso im Sommer die nächsten beiden Routiniers ihre Zeit in der ersten Mannschaft beenden, sei der Lauf der Zeit. Mit André Brockmann, Robert Just und Alexander Wissel blieben dann noch drei aus der Riege der über 30-jährigen Urgesteine übrig. „Das war so ein bisschen die goldene Generation, die mit zwei Aufstiegen und ihrer großen Identifikation zum Verein die Mannschaft über lange Zeit geprägt hat“, sagt Körber.