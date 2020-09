TSV Barsinghausen verpennt den Landesliga-Start: "Ein leichter Sieg für Wunstorf"

Diese Szene besaß Symbolkraft: Der TSV Barsinghausen fand nicht so recht den Zugang in die Partie beim 1. FC Wunstorf. In der Halbzeitpause des Landesliga-Spiels, das der FC am Ende mit 5:2 (3:0) gewann, standen die Deisterstädter vor ihrer Kabine, gesichert durch ein Zahlenschloss. Doch wie lautet nun der Code? Daher musste Tim-Liam Freund, der als Torhüter den weitesten Weg vom Feld in die Katakomben hatte, helfen. Der TSV-Keeper kannte sich als ehemaliger Wunstorfer bestens aus – und öffnete die Tür zur Kabine, in der sich die Barsinghäuser nach einer schwachen Halbzeit am liebsten verstecken wollten.

Vorangegangen waren die ersten 45 Spielminuten der Saison, die aus Sicht des 1. FC Wunstorf besser nicht hätten beginnen können. Auf Pass von Daniel Degner gelang Tino Amberg (7.) das 1:0. Vier Minuten später erhöhte Degner selbst auf 2:0. Dabei verwertete er eine Flanke von Mehmet Aydin, jedoch sah Freund bei diesem Tor nicht gut aus.