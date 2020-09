"Nicht gut genug": TSV Barsinghausen reicht eine Stunde Überzahl gegen Bückeburg nicht zum Sieg

„Eigentlich hatten wir einen extrem guten Start“, beschrieb Herrmann die verheißungsvolle Anfangsphase. Bereits in der zweiten Spielminute bot sich zunächst Mustafa Cinar und dann Robert Just gleich dreimal die Riesenchance, den TSV in Führung zu bringen, doch VfL-Torwart Josef Werner parierte jeweils glänzend.

Unnötige Barsinghäuser Fehlpässe

Die Gastgeber waren die dominante Mannschaft, verbuchten reichlich Ballbesitz. „Wir waren voll drin“, so Herrmann. Doch nach etwa zehn Minuten kamen die Schaumburger besser ins Spiel – nicht zuletzt eingeladen von unnötigen Fehlpässen der Barsinghäuser. „Die Bückeburger wirkten vor allem über die Flügel immer gefährlich“, so der TSV-Trainer.