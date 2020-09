„Mit Torben Brandt haben sie dazu einen echt guten Trainer": TSV Barsinghausen prüft VfL Bückeburg

Der VfL habe eine gute Mischung aus Jung und Alt, mit starken Talenten wie Finn-Kristian Fischer und Christian Paul Schwier sowie einem Ausnahme-Leitwolf wie dem 36-jährigen Mittelstürmer Alexander Bremer. „Mit Torben Brandt haben sie dazu einen echt guten Trainer, sie spielen ein vertrautes System und verfügen über einen ausgesprochen guten Teamgeist", sagt Herrmann.

Bis Herhaus steht die Startelf zur Verfügung

Da die beiden jüngsten Corona-Verdachtsfälle im Kader negativ getestet worden seien, stünden sie am Wochenende wieder zur Verfügung. Fehlen werden dagegen die verletzten Robin Abram und Kevin Kitsch, die nach längerer Pause gerade wieder ins Training eingestiegenen Lennart Dudek und Jona Weißenberg, der rotgesperrte Noah Herhaus sowie Kai Witt, der sich im Urlaub befindet.

Bis auf Herhaus stehe also die Startelf zur Verfügung, die beim ersten Saisonsieg auf dem Platz gestanden habe. „Es gibt nicht wirklich einen Grund, an der Formation etwas zu ändern“, betont der TSV-Trainer. „Ich habe aber immer starke Optionen, mal sehen, ob und wer sich im Training so alles anbietet.“