"Haushoch überlegen": TSV Bemerode schießt im Spitzenspiel die SV Arnum ab

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und waren haushoch überlegen“, sagt indes Bemerodes Trainer Mo Kordian.

"Glasklarer Elfmeter"

Vor der Pause passierte offensiv hüben wie drüben nicht allzu viel, beide Seiten neutralisierten sich. „Wir hatten eine ganz gut Chance und dazu noch eine Szene in der 25. Minute, als der Schiri uns nach einem Foul an Sune Gärtner einen glasklaren Elfer nicht gegeben hat“, so Vojnikovic.

Die Bemeroder verbuchten ihrerseits ebenfalls zwei gefährliche Szenen: Einmal trafen sie die Latte, einen weiteren Schuss parierte SVA-Keeper Kai Kruskop. „Das war kurz nach dem nicht gegebenen Strafstoß, als wir uns gedanklich noch nicht wieder richtig sortiert hatten.“

"Foul war da bei aller Liebe nicht zu erkennen“

Dass der TSV dann doch noch mit einer Führung in die Pause ging, war einem Fehler des Arnumer Keepers geschuldet, der einen eher harmlosen Ball nicht festhalten konnte, sodass Armin Ziegenbein zum 1:0 einschieben konnte (35.).

Für die zweite Hälfte hatten sich die Hausherren einiges vorgenommen, doch ein laut Vojnikovic unberechtigter Pfiff des Unparteiischen verschaffte den Gästen die Möglichkeit zum nächsten Tor: Denn der Freistoß landete bei Laurens Klaholz, der ziemlich unbedrängt auf 2:0 erhöhte (50.).

„Dass der Junge da völlig frei steht, ist natürlich unser Fehler, ein Foul war da zuvor aber bei aller Liebe nicht zu erkennen“, schimpfte der Arnumer Coach.