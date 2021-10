TSV Bordesholm bleibt Spitzenreiter und nimmt Kurs auf das Hallenmasters

„Das waren echte Big Points. Vor allem aufgrund der Art und Weise, wie wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind“, sagte TSVB-Coach Björn Sörensen mit sicht- und hörbarer Erleichterung. Seine Elf untermauerte gegen die Nordlichter, die mit fünf Akteuren aus dem Regionalligakader an den Möhlenlkamp gereist waren, ihren Anspruch auf einen Platz in der Meisterrunde. Allein der leichtfertige Umgang mit den zahlreichen Torchancen hätte den Bordesholmern um ein Haar das Genick gebrochen und die mögliche Masters-Qualifikation in weite Ferne rücken lassen.

