TSV Bordesholm nur 1:1 gegen den TSV Pansdorf

Einzig der Sonnenschein passte nicht so recht zum Gastspiel des TSV Pansdorf am Möhlenkamp. Die Ostholsteiner kultivierten very British das längst eingemottete Kick-and-Rush: Lange Bälle in die Spitze und nachrücken. Dazu boten sie eine robuste Zweikampfführung. Eigentlich fehlte nur der englische Landregen. Doch dem TSV Bordesholm schmeckte die Pansdorfer Philosophie auch ohne feuchtes Nass von oben nicht. „Sie haben uns mit ihrer Intensität in der ersten Halbzeit den Schneid abgekauft“, gab TSVB-Coach Björn Sörensen unumwunden zu.

