Viel los in Burgdorf: Schmerzhafte Abgänge, neue Torhüter - und ein Rückkehrer?

Mit dem 21-jährigen Marvin Laue, den Weber schon in der abgelaufenen Saison ins Visier genommen hat, ist darüber hinaus ein talentierter Offensivspieler für die rechte Außenbahn neu bei der TSV. „Marvin hat schon einen guten Eindruck im Training hinterlassen, er ist sehr willig und motiviert“, lobt Weber den Zugang vom Celler Kreisligisten VfL Wathlingen.

Wichtiger "Quasi-Neuzugang": Louis Mau

Allerdings gibt es neben den beiden Torhütern weitere Abgänge in Burgdorf: Stürmer Leonard Berisha wechselt zum Bezirksligisten FC Lehrte, Allrounder Tom Selzam schließt sich dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide an, Abwehrspieler Marvin Schrade dem SC Hemmingen-Westerfeld.

„Toms Wechsel zu den Krähen ist ein ganz großer Verlust für uns, und auch den Abgang von Marvin, der immer zu den trainingsfleißigsten Spielern im Team gehört hat, müssen wir erst kompensieren“, sagt Weber, dem für die Defensive immerhin noch ein gefühlter Neuzugang zur Verfügung steht: Louis Mau. Dieser musste nach einem Kreuzbandriss eine einjährige Pause einlegen und nimmt nun sein Comeback in Angriff.

An der Angel hat die TSV zudem Karim Jelalli, der bereits in der Saison 2018/19 für die Burgdorfer am Ball war und zuletzt als Profi in den Vereinigten Arabischen Emiraten für den Klub Al-Hamriyah auflief. „Er liebäugelt allerdings mit einem Wechsel zu einem höhenklassigen Verein, der Wechsel ist noch in der Schwebe“, sagt Weber.