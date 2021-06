Vom Außenseiter zum Dino: Als die TSV Burgdorf 2006 überraschend in die Landesliga aufstieg

In der langen Vereinsgeschichte der TSV Burgdorf, deren fußballerische Wurzeln bei der 1907 gegründeten SV Viktoria liegen, hat es schon viele sportliche Höhepunkte gegeben. Spektakulär waren die Erfolge der A-Jugend-Mannschaft, die als bestes Team Niedersachsens 1957 und 1958 das Pokaldouble schaffte. Geschichte schrieb 1973 auch die überragende Landespokalsieger-Elf um Trainer Peter Stegen, das anschließend in der Hauptrunde des norddeutschen Pokals den VfL Wolfsburg (damals als Regionalligist in der 2. Liga) nach einem 8:7 nach Elfmeterschießen – und dem Tor des Monats von Alfons Kluger – vor 3500 Zuschauern aus dem Wettbewerb warf. Für Furore sorgten zudem die Verbandsliga-Aufstiegsformationen von 1977 und 1983.

Besondere Freude bei Coach Hayduk

Das „ganz große Ding” in diesem Jahrhundert gelang der TSV Burgdorf mit einem Außenseiterteam, das den überraschenden Aufstieg in die Landesliga schaffte: Am 7. Mai 2006 bejubelte der Bezirksligakader von Trainer Peter Hayduk nach einem 2:0-Erfolg über den BSV Rehden II schon vier Spieltage vor Saisonende den vorzeitigen Wiederaufstieg. Mittelfeldregisseur Martin Reinke (21. Minute) und Matthias Schmidt (79.) erzielten die Tore gegen die Reserve des Oberligisten. Da gleichzeitig Verfolger TuS Syke mit 2:3 gegen den BV Werder Hannover gepatzt hatte, war bei 13 Punkten Vorsprung der Sprung in die Bezirksoberliga (später Landesliga) perfekt.

„Über diesen Erfolg habe ich mich besonders gefreut”, sagt Hayduk, der nach 271 Bundesliga-und Zweitligaspielen für Hannover 96, Eintracht Braunschweig und den 1. FC Saarbrücken insgesamt 34 Jahre als Coach an der Seitenlinie Regie führte. Allerdings folgte seiner Freude über den unerwarteten Aufstieg die große Enttäuschung: Eine Woche nach dem Triumph wurde Hayduk trotz gerade erst verlängerten Vertrages von TSV-Spartenleiter Klaus-Peter Schade und Manager Walter Eckhoff der Abschied zum Saisonende nahegelegt. Ulrich Pigulla, der beim SC Langenhagen gekündigt hatte, wurde mit dem Argument, er bringe Sponsoren und neue Spieler mit, als Nachfolger installiert.

Hayduk wechselte nach sonderbarer Trennung zum RSE

„Ich sollte vor der Entlassung die drei noch ausstehenden Spiele bis Saisonschluss coachen. Das wollte ich mir aber nicht antun und gab auf”, sagt Hayduk, der trotz der sonderbaren Trennung nicht im Bösen zurückblickt. „Das ist überhaupt kein Thema. Damals habe ich ja gleich zwei Tage später von Kurt Becker einen Anruf bekommen, ob ich mit ihm zusammen den SV Ramlingen/Ehlershausen coachen wolle. Wir waren schon lange Zeit befreundet, und ich habe zugesagt”, erklärt Hayduk.

Sein Amt bei der TSV übernahm für die letzten drei Partien übernahm Spieler Christian Chaouy, der am 15. Mai die Hayduk-Siegesserie mit einem 3:2 beim SV 07 Linden fortsetzte und am 21. Mai endgültig mit dem Team den Meistertitel in der Bezirksliga 1 holte. Der TSV Mühlenfeld wurde im Burgdorfer Stadion vor 250 Zuschauern mit 2:1 bezwungen.