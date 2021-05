"Haben nichts zu verlieren": Burgdorfs B-Jugend muss beim Füchse-Nachwuchs ran

In dieser Saison ist einfach alles anders. Kampflos haben sich die B-Junioren der TSV Burgdorf für die Spiele um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. In einigen Bundesländern wurde die Saison nach ein paar Begegnungen abgebrochen. In anderen, wie dem Landesverband Niedersachsen/Bremen, durfte der Wettbewerb erst gar nicht starten.

Anzeige

Doch obwohl eine sportliche Konkurrenz nicht möglich war, soll nun die nationale Meisterschaft ausgespielt werden. Etliche Mannschaften haben sich um die Teilnahme beworben, die Entscheidung fiel letztlich auf die TSV Burgdorf und den HC Bremen. Mit 14 weiteren Teams wird am Wochenende das Achtel- und Viertelfinale ausgespielt. Die anschließend noch verbleibenden vier Mannschaften spielen am 12. und 13. Juni den neuen deutschen Meister aus.