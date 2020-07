Hallo, JSG Aue-Kicker! TSV und 1. FC Burgdorf sowie SV Sorgensen tun sich zusammen

Der Weg zum Ziel ist manchmal beschwerlich. Da es in Burgdorf wie aus Eimern schüttet, haben die Besucher der Presserunde diese Erkenntnis mit den Gastgebern von TSV Burgdorf, 1. FC Burgdorf und SV Sorgensen gemein. Doch während die Strecke vom Auto bis ins Vereinsheim der Datax-Arena, die passenderweise an der Sorgenser Straße liegt, in etwa einer – wenn auch sehr nassen - Minute zurückzulegen ist, haben die Protagonisten der drei Vereine deutlich länger an ihrem Vorhaben gearbeitet.

Bereits im Jahr 2017 setzten sich die lange miteinander bekannten Burgdorfer Fußballfunktionäre erstmals zusammen, um die Zukunft zu planen. Und nun endlich präsentiert der an diesem Spätnachmittag als Redner auserkorene Rolf Tameling, Jugendwart der TSV Burgdorf, sichtlich stolz das Ergebnis: Die drei Burgdorfer Klubs machen ab sofort als JSG Aue-Kicker im Nachwuchsbereich gemeinsame Sache.