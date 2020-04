Ziel erreicht: A-Jugend der TSV Burgdorf bleibt Bundesligist - Sven Gennburg übernimmt

Die A-Junioren der TSV Burgdorf haben nun Klarheit. Nachdem die Bundesliga-Saison aufgrund des Corona-Virus zunächst für mehrere Wochen unterbrochen war, haben die zuständigen Gremien des Deutschen Handballbundes (DHB) die Spielzeit 2019/20 endgültig für beendet erklärt.

Kurios: Es gibt gleich zwei Meister

Dabei hat es bei der Titelvergabe am grünen Tisch ein Novum gegeben: Zu deutschen Meistern wurden gleich zwei Mannschaften erklärt, weil die SG Flensburg-Handewitt sowie die Füchse Berlin Reinickendorf zum Zeitpunkt des Abbruchs Spitzenreiter der Meisterrunden eins beziehungsweise zwei waren.

Die Burgdorfer waren als Tabellenführer der DHB-Pokalrunde Ost, in der sich Teams qualifizieren können, die es nicht in die Hauptrunde der Bundesliga geschafft haben, bereits für das Viertelfinale qualifiziert und hätten noch einen Erfolg gebraucht, um auch in der nächsten Saison wieder im Oberhaus des deutschen Jugendhandballs spielen zu können.