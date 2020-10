Burgdorf 0, Brüggemann 2: TSV spielt in Sulingen gut, lässt aber alle Chancen liegen

Vielleicht war es ja schon kein gutes Omen, Ganz in Schwarz anzutreten. Jedenfalls sah die TSV Burgdorf in der Landesliga Nord bei dem in Weiß spielenden TuS Sulingen sprichwörtlich schwarz – und muss weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr warten. Zumindest etwas Zählbares hätte der Landesligist aber mitnehmen können. Die TSV zeigte gegenüber den vorherigen Spielen eine Leistungssteigerung und hatte ein klares Chancenplus.

Effektiver war jedoch der Gegner: Ein Doppelschlag von Sulingens Torjäger Chris Brüggemann (19.,60.) führte zu einer 0:2 (0:1)-Niederlage der Burgdorfer. „Der TuS war cleverer vor dem Tor. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz und Torgelegenheiten, wurden aber für unsere mangelnde Chancenverwertung bestraft“, sagte Burgdorfs Trainer Frank Weber, der jedoch auch Positives gesehen hatte. „Die Mannschaft hat auf dem guten Rasenplatz besser als zuletzt kombiniert, ließ den Ball gut laufen.“