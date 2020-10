Anschlusstor kommt zu spät: TSV Burgdorf unterliegt dem STK Eilvese erneut

Der STK Eilvese ist offensichtlich zu einem "Angstgegner" für die TSV Burgdorf geworden. Nach den Siegen in der vorherigen Saison (3:0, 3:2) heimste die Mannschaft von Trainer Thassilo Jürgens beim 2:1 (1:0) auch dieses Mal alle Punkte in diesem Landesliga-Duell ein.

Dabei hatte sich die TSV nach vierwöchiger Spielpause so viel vorgenommen. Nach 284 Tagen - so lange ist Trainer Frank Weber im Amt - sollte endlich der erste Punktspielsieg eingefahren werden. Doch schon nach 13 Minuten durchkreuzte Abwehrspieler Marvin Schrade mit einer überhasteten Aktion im Strafraum gegen Sebastian Schirrmacher das Vorhaben. Pascal Gos ließ sich die Chance aus elf Metern nicht nehmen und brachte den STK in Führung.