TSV Burgdorf verjüngt ihr Team: "Haben eine kleine Verjüngungskur unternommen"

Wenn die TSV Burgdorf am 10. August von 13 Uhr an beim Porta-Pokal in Ramlingen gegen den TSV Stelingen den Auftakt der 33. Auflage des Traditionsturniers bestreitet, dann ist die Landesligamannschaft um Coach Frank Weber mit einem auf etlichen Posten veränderten "Gesicht" am Start. "Wir haben eine kleine Verjüngungskur unternommen und einen Generationswechsel eingeleitet", betont Teammanager Alexander Tiegs.