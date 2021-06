Verstärkung für die Offensive: TSV Burgdorf holt Prince Shyllon aus Koldingen

"Über den Kontakt zu unserem Abwehrspieler Arnfried de Vries ist Prince auf uns zugekommen. Er hat die ersten Übungen schon mitgemacht, sein Auftreten war okay", sagt Weber, dessen Zugang auch schon für den SV Iraklis Hellas in der Landesliga am Ball gewesen. Zudem war der aus Sierra Leone stammende Shyllon, der als Hip-Hop-Musiker in der Szene kein Unbekannter ist, in der Saison 2014/15 beim Verbandsligisten Pommern Stralsund am Ball.

Spätestens beim Porta-Pokal in Ramlingen, wo die TSV in der Gruppenphase auf die Gastgeber, den SV Arminia und den HSC trifft, kann der Neue sein fußballerisches Können unter Beweis stellen.