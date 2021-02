TSV Burgdorf schafft Fakten: Trainer Weber verlängert, Özden nun auch Teammanager

„Wir haben eine gute interne Lösung gefunden. Halit ist eng an der Mannschaft dran und auch nach außen hin gut vernetzt“, sagt der Vorsitzende Dirk Bierkamp. „Er wird die Aufgabe haben, Spielergespräche zu führen, im Scouting tätig zu werden und in Zusammenarbeit mit Trainer Frank Weber für Neuverpflichtungen zuständig zu sein.“

Die erste Amtshandlung des neuen Teammanagers war dann gewissermaßen auch gleich die Vertragsverlängerung von Weber. Der Kontrakt mit dem 51-jährigen Coach, der im Januar 2020 den Posten von Holger Kaiser übernommen hatte, datiert über eine weitere Saison bis Ende Juni 2022. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner engagierten Trainerarbeit”, sagt Bierkamp.

Weber "musste fast zwangsläufig verlängern"

Allerdings war Weber nicht zuletzt aufgrund der Corona-Unterbrechungen nahezu komplett zur Tatenlosigkeit verurteilt. Lediglich vier Punktspiele, allesamt sieglos, konnten bislang in der Landesliga unter seiner Regie bestritten werden.

„Bisher war meine Tätigkeit nicht gerade von Erfolg gekrönt. Um den ersten Punktspielsieg mit der TSV zu erzielen, musste ich ja fast zwangsläufig verlängern”, sagt Weber, dem einst als Spielertrainer mit dem TuS Celle der Aufstieg in die Oberliga gelang. Neben dem früheren 166-fachen Regionalliga-Akteur von Holstein Kiel und Celle wurde auch Torwarttrainer Alexander Homann über eine weitere Spielzeit hinaus an die TSV gebunden.

Und auch der 49-jährige Özden, einst selbst in der Bezirksliga beim SV Dicle Celle am Ball, wird den Burgdorfern in seiner Funktion als Assistenzcoach zumindest bis Juni 2022 erhalten bleiben. Die Weichen für die Zukunft sind bei der TSV Burgdorf gestellt – dieser Prozess lässt sich selbst von einer Pandemie nicht aufhalten.