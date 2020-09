"Haben um Ausgleich gebettelt": TSV Burgdorf trotz Blitzstart gegen Stelingen nur remis

Die TSV Burgdorf hat sich vom TSV Stelingen 1:1 (1:0) getrennt – leistungsgerecht, jedes Team besaß eine bessere Halbzeit. Vor der Pause waren die Gastgeber, nach dem Seitenwechsel die Gäste das bessere Team. Die Burgdorfer legten einen perfekten Start hin. Schon nach fünf Minuten stand es 1:0, als Noel Köhler einen Ball, den Stelingens Torhüter Darwin Voigt noch entschärfen konnte, über die Linie drückte.

In der Folgezeit blieb die TSV spielbestimmend. „Wir kamen in der ersten Halbzeit nicht so gut rein. Da hat man gemerkt, dass uns neun Spieler gefehlt haben“, sagte Stelingens Trainer Marko Orsolic. Sein Gegenüber Frank Weber verstand nicht, „warum wir nach der Pause nachgelassen haben, da haben wir regelrecht um den Ausgleich gebettelt“.