Talente der TSV Burgdorf: Rodríguez, Ortega und Ayar hoch im Kurs

Die TSV Burgdorf kann stolz auf ihre Arbeit sein, denn gleich drei Akteure kommen für die Auswahlmannschaften ihrer Länder infrage. Der 16-jährige Luis Rodríguez hat bereits an drei Lehrgängen der deutschen U17-Nationalmannschaft teilgenommen, seit Sonntag ist er mit 18 weiteren Spielern bei den Bundestrainern Jochen Beppler und Carsten Klavehn zu einem dreitägigen Trainingslager in die Sportschule Kienbaum (Brandenburg) eingeladen.

Manuel Ortega ist nicht nur Mannschaftskamerad von Luis, sondern auch der Sohn von Bundesliga-Trainer Carlos Ortega, der bei der TSV Hannover-Burgdorf unter Vertrag steht. Der ­15-Jährige war Mitte Februar zu einem einwöchigen Lehrgang in sein Heimatland gereist. Im Hochleistungszentrum der Sierra Nevada wurde unter den Augen von Männernationalcoach Jordi Ribera für die neue spanische Jugendnationalmannschaft gesichtet. Dort durfte Ortega sein Talent auf der linken Außenposition vorstellen.

Ob er in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, der früher auf der rechten Außenbahn Weltklasse war und mit dem FC Barcelona sechsmal die Champions Legaue gewinnen konnte, bleibt abzuwarten. „Manuel kam jedenfalls begeistert zurück und hofft auf Einladungen zu weiteren Lehrgängen“, sagt sein Burgdorfer Trainer Vincent Marohn.

EM-Qualifikation im Fokus

Aus dem Drittligateam der TSV Burgdorf II hat Koray Ayar eine Einladung ins Trainingscamp der türkischen Nationalmannschaft erhalten. Mit Nationaltrainer Ilker Sentürk, der zugleich Co-Trainer beim Spitzenklub Besiktas Istanbul ist, traf er sich Anfang Februar in Magdeburg am Rande eines Europa-League-Spiels.

Ayar, der in Hannover Bau- und Umweltingenieurwesen studiert und die deutsche sowie die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, war von der Kontaktaufnahme „überrascht und sehr erfreut“. Der Kreisläufer erhielt daraufhin die Einladung zu einem ersten „Kennenlernlehrgang“ in Ankara, der seit Sonntag läuft. „Wenn ich einen guten Eindruck hinterlasse, kann ich auf eine Nominierung für das Europameisterschafts-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am ­27. April hoffen. Damit würde ein Traum in Erfüllung gehen“, sagt der 21-Jährige. Das würde auch beim Burgdorfer Klub für Begeisterung sorgen.