Zwangspause "unglaublich schlimm": Hannovers Handballtalente in der Warteschleife

"Hausaufgaben" von den Athletiktrainern

Für ihre Vereinskameraden ruht dagegen wie überall seit Anfang November der Trainingsbetrieb. Auch die Athleten des Landeskaders dürfen nach dem Lockdown im Frühjahr zum zweiten Mal lediglich in den heimischen vier Wänden Kraft- und Stabilisationsübungen machen. „Wir müssen das Beste draus machen. Unsere Jungs bekommen von den Athletiktrainern viele Hausaufgaben“, sagt Heidmar Felixson, Jugendkoordinator der TSV Burgdorf.

Eine bundeseinheitliche Linie, was erlaubt ist, gibt es allerdings nicht. In Hessen darf weiterhin am Landesstützpunkt trainiert werden. „Das sehe ich positiv“, sagt Markus Ernst, Geschäftsführer des Handball-Verbandes Niedersachsen. Er würde eine entsprechende Regelung auch in Niedersachsen begrüßen. Hoffnungen knüpfte er an die 44. Sportministerkonferenz am 12. November. Entsprechende Beschlüsse wurden dort leider nicht gefasst. „Es ist schade, dass man den Spielern die Möglichkeit nimmt, ihren Sport auszuüben“, findet Ernst. Unbeantwortet bleibt die Frage, warum nicht die Athleten des Sportinternats weiter trainieren dürfen, die in der Schule ohnehin untereinander persönliche Kontakte haben.

Einschätzung des DHB hilft dem TVB wenig

Die weibliche A-Jugend des TV Hannover-Baden­stedt wollte eigentlich Gas geben, um sich auf den für Ende Januar geplanten Start der Bundesliga-Zwischenrunde vorzubereiten. „Die Pause ist für die Sportler unglaublich schlimm“, sagt Trainerin Nadine Große. Die Badenstedter Mädchen waren hoch motiviert und werden jetzt erneut in ihrer Entwicklung zurückgeworfen. Die Einschätzung des Deutschen Handballbundes, dass die Jugend-Bundesliga dem Profisport gleichgesetzt sein soll, hilft dem TVB wenig.

Während die kommenden Gegner aus Leverkusen und Leipzig die Möglichkeit haben, ihre Talente in die Bundesligatrainingsgruppen zu integrieren, ist der TVB-Nachwuchs zum Nichtstun verurteilt. Auch eine Frage der finanziellen Mittel. „Wenn wir einen Sponsor hätten, der die Tests bezahlt, würden wir sofort loslegen“, betont Große.