TSV Ehmen: Gold für die Turntalente Hallmann und Nepke

Maximale Ausbeute bei den Landesmeisterschaften für die Turner des TSV Ehmen. Mit Mika Hallmann und Maik Nepke traten zwei Turner des TSV beim Wettbewerb in Einbeck an, zweimal gab es die Goldmedaille.

Hallmann gewann in der Altersklasse 11/12 mit über 100 Punkten und 20 Zählern Vorsprung auf die Konkurrenz und verteidigte damit seinen Landestitel. Sein Trainingspartner Nepke, der im Vorjahr Dritter wurde, siegte in der Altersklasse 9/10. Hallmann turnte teilweise die höchstmögliche Schwierigkeit an den geforderten sechs Geräten. Am Boden konnte sein Trainer Oliver Schlienz eine Sonderregelung aushandeln, sodass Hallmann in der ersten Bodenbahn eine ganze Schraube zeigen durfte, was in seiner Altersklasse außergewöhnlich ist. Hier wurde er auch mit 18,3 von 19 Punkten belohnt.