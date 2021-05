Mehr als eine Notlösung: Patrik Kershi ist neuer Trainer beim TSV Fortuna Sachsenross

Schon Celik hatte er vor zwei Jahren zu Fortuna geholt, als nach einem Massen-Exodus nur noch acht Spieler beim Kreisligisten geblieben waren und der sportliche Knockout drohte . Auch diesmal schritt der engagierte ehemalige Kapitän und "heimliche Teammanager" der ersten Mannschaft sofort zur Tat und kontaktierte potenzielle Kandidaten. „Ich hatte zwei, drei Ideen und schon erste Gespräche geführt – als der Vorstand vorfühlte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, es selbst zu machen“, berichtet Kershi. Statt einer Notlösung war er also auf einmal Wunschkandidat des Vereins.

Manchmal ist es nicht der direkte Weg, der zum Ziel führt. So war es auch bei Patrik Kershi und seiner neuen Aufgabe als Trainer des TSV Fortuna Sachsenross. Als der bisherige Cheftrainer Liyadin Celik intern mitteilte, sein Amt aus privaten und beruflichen Gründen niederzulegen, machte sich Kershi sofort auf die Suche nach einem Nachfolger.

"Wenn ich etwas mache, dann mit vollem Einsatz"

Der 33-Jährige bat um Bedenkzeit, da er beruflich immer mal wieder sehr eingespannt ist. „Wenn ich etwas mache, dann mit vollem Einsatz“, erklärt Kershi seine anfängliche Unsicherheit. „Am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich Bock darauf habe und dankbar bin für die Chance.“ Dass er so schnell nach dem Ende seiner aktiven Zeit im Herrenfußball eine Trainerlaufbahn einschlägt, hätte er nicht erwartet, wie er zugibt: „Jetzt hat es mich also auch erwischt“, meint er und lacht.

Gleichberechtigtes Trainerduo mit El Jamal

Eine logische Folge, möchte man meinen, wenn man die aktive Laufbahn des kompromisslosen Verteidigers verfolgt hat. „Ich war jemand, der vorangegangen ist und auf dem Platz viel gesprochen hat. Am wichtigsten war mir aber immer, dass die Gemeinschaft stimmt“, sagt er. Ein Credo, dass er auch in der neuen Rolle des Trainers vermitteln will. Das eint ihn mit Ahmad El Jamal, mit dem er ein gleichberechtigtes Trainergespann bilden wird.