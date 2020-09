Sage Post hat das letzte Wort: Wettmar gewinnt umkämpfte Partie bei Haimar Dolgen

„Es war von beiden Seiten kein wirklich berauschendes Spiel“, sagte Wettmars Trainer Elvedin Sabotic. „Aber was soll’s. Für uns waren es drei wichtige Punkte. Wir haben die Tabellenspitze erobert. Ich bin also zufrieden, keine Frage.“

Die Platzherren hatten nach ihrer zweiwöchigen Pflichtspielpause merklich Schwierigkeiten, wieder richtig in Tritt und Schuss zu kommen. Bei den Gästen aus Wettmar lief es allerdings keineswegs besser. Beide Mannschaften agierten in der umkämpften und recht hektisch geführten Partie viel mit langen Bällen, es ging ziemlich brotlos hin und her. Schöne Spielzüge über mehrere Stationen blieben absolute Mangelware. Und richtig brenzlig wurde es in den Strafräumen hüben wie drüben kaum einmal. Folgerichtig wechselten die Teams torlos die Seiten.