Keine Anpassungsprobleme: Godshorn II mischt auch in eine Klasse höher voll mit 

Dass die Saisonunterbrechung Spieler und Trainer nervt – keine Frage. Amir Jusufovic, Trainer des TSV Godshorn II, hat sogar eine interessante Rechnung aufgestellt. „Innerhalb von zwölf Monaten stehen 18 Wochen Vorbereitung an – und nie weiß man, ob und wie lange man wirklich spielen kann“, sagt Jusufovic und denkt dabei an die sechs Wochen Training im Frühjahr 2020 vor dem ersten Corona-Abbruch. Es folgten im Sommer sieben weitere Wochen Vorbereitung: „Und ab Januar werden wir weitere fünf Wochen trainieren – und wenn man Pech hat, kann ab Februar gar nicht gespielt werden.“

Anzeige

Der große Vorteil für Jusufovic: Er muss seine Kicker nicht bei Laune zu halten – die sind ohnehin in bester Stimmung. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga kommt die U23 auch in der neuen Spielklasse bestens zurecht. Sieben Spiele, 13 Punkte und Rang vier sind die bisherige Ausbeute. „Die Jungs haben das mega gemacht“, sagt der Trainer. Dass es als Neuling auch anders laufen kann, sieht man am Mellendorfer TV, der punkt- und sieglos Tabellenletzter ist.