Dank Kunstmann und Houck: TSV Krähenwinkel/Kaltenweide revanchiert sich in Godshorn

Fast genau ein Jahr haben die Krähen auf diesen Tag warten müssen, am Sonntag nutzten sie die Gelegenheit zur Revanche. Mit dem 2:0 (1:0) beim TSV Godshorn konnte der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide die bittere Heimniederlage gegen den Lokalrivalen im Langenhagener Landesligaderby vom September 2019 wieder ausbügeln.

Marcel Kunstmann und Florian Houck entschieden mit ihren Treffern eine Partie, der es indes mitunter an spielerischem Glanz fehlte und die ein Festival an Freistößen war.

Mohs und Preuß nehmen Veränderungen vor

Es besser machen als zum Saisonstart: Mit dieser Devise sowie Veränderungen in der Startelf waren beide Mannschaften nach ihren Auftaktpleiten in das Nachbarschaftsduell am 2. Spieltag gegangen.

Godshorns Trainer Niklas Mohs stellte mit Jan Krause und Gian Luca Kasumovic zwei neue Spieler in die Anfangsformation, KK-Coach ließ diesmal Tim Hübner, Kevin Malarowski und Felipe Böttcher beginnen. Mehr vom Spiel hatten zunächst vor allem die Gäste.