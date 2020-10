"Zwei verlorene Punkte": Godshorner müssen sich mit torlosem Remis begnügen

Der TSV Godshorn ist im Heimspiel gegen den TuS Sulingen nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in Eilvese musste sich die Mannschaft von Niklas Mohs nach dem Duell der Tabellennachbarn in der Landesliga Nord mit einem 0:0 begnügen. „Das sind auf jeden Fall zwei verlorene Punkte für uns. Wir hatten die größere Anzahl an Torchancen, aber diesmal wollte der Ball nicht rein“, sagte der TSV-Coach.

Die Godshorner spielten in der 1. Halbzeit gefällig, wenngleich der letzte Pass nicht immer beim Mitspieler ankam und ihnen der eine oder andere Annahmefehler unterlief. Gute Möglichkeiten gab es trotzdem, etwa für Gian Luca Kasumovic, als sich Eric Schröder ihm entgegenwarf und er den TuS-Keeper aus kurzer Distanz anschoss. In der Schlussviertelstunde vor der Pause wurden die Sulinger stärker, sie blieben bei ihren Offensivbemühungen aber ebenso erfolglos.