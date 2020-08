"Mit Abstand bester Kader": Niklas Mohs will mit dem TSV Godshorn oben mitspielen

Und das, was Mohs von dem 27-jährigen Zwei-Meter-Hünen Brkic, der 102 Kilogramm auf die Waage bringt, bislang zu sehen bekommen hat, lässt bei ihm keinen Zweifel offen: „Selmir ist nicht zu uns gekommen, um sich nur auf die Bank zu setzen“, sagt der Trainer.

Röseler, der in den 17 Partien der aufgrund der Pandemie abgebrochenen Spielzeit keine Minute auf dem Platz verpasst hat und dessen bisheriger beschäftigungsloser Vertreter Niclas Herbold nun zu seinem Heimatverein SG Rodenberg zurückgekehrt ist, hat mit seinem neuen Kollegen zugleich einen ernsthaften Widersacher bekommen.

Wäre jetzt Saisonauftakt in der Landesliga 1, hätte der TSV Godshorn ein Problem. Wen stellt man bloß ins Tor, wenn es „keine klare Nummer 1 und keine klare Nummer 2“ gibt, wie Trainer Niklas Mohs sagt. „Momentan wüsste ich nicht, wie ich mich entscheiden soll.“ Immerhin, die Gedanken, die sich Mohs bei dieser Frage machen muss, kreisen um ein Luxusproblem: Ob Fabian Röseler oder Selmir Brkic – auf der Position zwischen den Pfosten dürfte der Langenhagener Klub ausgezeichnet besetzt sein.

Sein erstes Punktspiel in Deutschland hat er vor knapp anderthalb Jahren für Croatia Hannover bestritten – gegen den TSV Godshorn. „Er ist uns damals gleich aufgefallen“, erinnert sich Mohs noch gut an diese Partie. Nach Herbolds Abgang setzte sich Teammanager Sven Ubben nun mit Brkic in Verbindung.

Vor einigen Jahren stand Brkic bei Zvijezda Gradacac in der Premijer Liga, der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes Bosnien und Herzegowina, unter Vertrag; der Marktwert des Torhüters wurde zu dem Zeitpunkt laut transfermarkt.de mit 100 000 Euro angegeben.

Um zwei Akteure will Mohs den Kader noch verkleinern, einen Neuzugang dürfte es kaum treffen: Jan Reuter (SV Ramlingen/Ehlershausen), Kirill Weber (OSV Hannover), Almir Kasumovic (kam im Winter vom HSC), Halil Akyol (BV Werder Hannover), Michele Meyer (TSV Kirchrode), die A-Junioren Alexander Schadock (TSV Krähenwinkel/Kaltenweide) und Marvin Hahn (TSV Havelse) sowie Brkic – diese Spieler wollte Mohs haben. „Der Verein hat mir alle Wünsche erfüllt – ich als Trainer und die Mannschaft sind jetzt in der Bringschuld“, sagt er.

Godshorner nehmen sich etwas vor

Mohs spricht von dem „mit Abstand besten Kader“, seitdem er in Godshorn tätig ist. „Das ist jetzt für jeden auch ein anderer Druck“, sagt er. Und daran, wie er sein Team einschätzt, orientiert sich der Trainer auch bei der Frage, was in diesem Jahr geliefert werden soll.

In ihren bisherigen zwei Spielzeiten im Bezirksoberhaus war es den Godshornern stets um den Klassenerhalt gegangen, doch diesmal wollen sie mehr. „Wir wollen auf einen der ersten drei Plätze“, sagt Mohs. „Das ist ein hoch gestecktes Ziel. Aber würden wir uns etwas anderes vornehmen, bräuchten wir erst nächstes Jahr im April anzufangen.“ Dann steht fest, für wen es in die Meister- und in die Abstiegsrunde geht.